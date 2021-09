Tarihi kentte açık hava sinema keyfi

Korumanın Başkenti unvanı ile tüm dünyanın yakından takip ettiği Safranbolu’da, vatandaşlar akşamları açık hava sineması ile hoşça vakit geçiriyor.

Bu yıl 22. si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen açık hava sinema geceleri, tüm hızıyla devam ediyor.

Normalleşmeye geçilen şu günlerde, vatandaşların tam kapanma günlerinde yaşadıkları stresi atmalarına bir nebze de olsa yardımcı olmak ve sinemaseverleri ödüllü filmlerle buluşturmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Etkinliğimiz 7 Eylül'de başladı ve 15 Eylül'e kadar sürecek. Filmlere ilgi, her geçen gün daha da artıyor. 'Minderini al gel!' sloganı ile başlattığımız sinema gecelerinde, her akşam ödül almış bir belgesel ile bir film gösterimi yapıyoruz. Çay ve patlamış mısır ikramlarımız da oluyor. 15 Eylül'e kadar tüm hemşerilerimizi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Sinema etkinliği her akşam 19.30 22.30 saatleri arasında, Aslanlar Mevkii'ndeki Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılıyor.

