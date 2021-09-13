Safranbolu Halk Oyunları ekibi kuruluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin girişimleri ile Safranbolu Halk Oyunları ekibinin oluşturulması süreci başladı.

Safranbolu Belediyesi'nden yapılan duyuruda; folklorik dans seven 18 yaş üstü bireylerin, ekibe dahil olmak için Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Okulu'na giderek başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Kurulacak ekiple; Safranbolu kültürünü, gelenek ve göreneklerini de yaşatmak amacında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, gençlerimize hem sosyalleşme, hem de ilçemizi çeşitli platformlarda temsil etme fırsatı tanımış olacağız” dedi.

24 Eylül Cuma günü mesai bitimi ile başvuruların sona ereceğini hatırlatan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan halk oyunları ekibimize gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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