İki katlı ev ile samanlık yangında kül oldu

Karabük'te iki katlı ev ile samanlık çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Mehterler köyünde meydana geldi. Muzaffer, Mustafa ve İsmail Sertkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden köylülerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Kısa sürede tüm evi saran yangın, evin yanındaki samanlığa sıçradı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi.

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