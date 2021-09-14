Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 22. kez start alıyor Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: “Özellikle Avrupalı turistin, biraz daha alım gücü yüksek turistin gelmesi için temaslarda bulunduk. Göreceksiniz seneye Fransızlar ve Kanadalılar şehrimizde turist olarak etkinlikler yapacaklar”

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 16 Eylül'de başlıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 22’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ne sayılı saatler kaldı. Ana teması "Kültürel Miras ve Korumacılık" olan festivalin bu yılki yan teması da Ahilik Teşkilatı'nın önderi Ahi Evran’ın doğumunun 850. yılı olması münasebetiyle “Ahilik Kültürü" olarak belirlendi. Belediye Başkanı Elif Köse, 1618 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Köse, festivallerin kültür turizminin yapıldığı kentlerde özellikle önem arz ettiğini belirtti. Geçen yıl pandemi dolayısıyla festivali kısıtlı imkanlarla ve kısıtlı katılımla yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Köse, “Bu yıl çok çaba sarf ederek ekibimle güzel bir program hazırladık. Geçe sene zayıf kalmak durumunda kalan festival içeriğini acısını çıkarırcasına güzel etkinlikler koyarak programladık. Festivalimiz her zamanki kortej yürüyüşü, çelenk sunumu ile başlayacak. Her gün bir konser, folklor gösterileri, söyleşiler mutlaka var. Özellikle çarşı bölgesini hareketlendirmek için bir takım etkinlikler düzenledik” diye konuştu.

Köse, 9 gün boyunca gerçekleştirilen Açık Hava Sineması'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Köse, “Özellikle Avrupalı turistin, biraz daha alım gücü yüksek turistin gelmesi için temaslarda bulunduk. Göreceksiniz seneye mart ayından itibaren Fransızlar ve Kanadalılar şehrimizde turist olarak etkinlikler yapacaklar” dedi.

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