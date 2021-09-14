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Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü

DHA

Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantinada olan hakim Ekrem Er (47) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantina altında olan hakim Ekrem Er, gece aniden fenalaştı. Er, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesi'nin önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve adliye personeli katıldı. Cenazesi törenin ardından Er'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-09-14 15:29:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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