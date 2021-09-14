Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantinada olan hakim Ekrem Er (47) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantina altında olan hakim Ekrem Er, gece aniden fenalaştı. Er, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesi'nin önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve adliye personeli katıldı. Cenazesi törenin ardından Er'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-09-14 15:29:42



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