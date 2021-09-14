Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü (2)

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AŞI OLMAMIŞ

Karabük'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Ekrem Er'in, aşı olmadığı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-09-14 16:44:34



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