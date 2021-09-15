Safranbolu'da okul servisleri denetlendi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki taşıma kapsamındaki okulların öğrencilerinin taşındığı okul servis araçlarının denetimi yapıldı.

Denetimlerde okul servis araçlarının mevzuata uygun olup olmadıkları ve Kovid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, denetimlerle ilgili olarak, "Taşıma kapsamındaki öğrencilerimizin köylerinden okullarına gidiş gelişlerini sağlayan okul servis araçlarında başta salgın hastalık tedbirleri olmak üzere gerekli kurallara ve şartlara uyulması öğrencilerimizin sağlığı ve can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bundan dolayı belirli periyotlarda okul servis araçlarını denetliyor ve servis şoförlerimize başta trafik kuralları olmak üzere özellikle maske, mesafe ve hijyen ve öğrencilerle iletişim konularında dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Amaçlarının öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Gümüş, denetimde görev alan komisyon üyelerine ve okul servis araçlarının şoförlerine teşekkür etti.

Gümüş, çocukların trafik güvenliğine yönelik bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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