KBÜ Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan 169 öğrenci için yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başladı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik yıl açılışı 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Sunay, Tıp Fakültesi akademik personeli ile öğrenciler katıldı. Programın başında öğrencilere Karabük Üniversitesi tanıtım filmleri izletildi.

“Üniversitenin sunduğu güzel imkanlar ilk günden biz öğrencilere hissettirildi”

Akademik yıl açılış programında kürsüye ilk olarak Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesine birinci olarak yerleşen Halit Buğra Soydan çıktı. Buğra konuşmasında şunları söyledi: “Hepimiz dönem boyunca çok çalıştık ve pes etmeyerek hayallerimize kavuştuk. Doktorluk zor bir meslektir. Hepimiz sabırlı olmalıyız. Derslerimize sıkı çalışarak hastalar karşısında sıkıntı yaşamamalıyız. Karabük şehri ve Karabük Üniversitesi sosyal aktivitelerin bulunduğu çok güzel yerlerden bir tanesi. Karabük Üniversitesi kampüsüyle, sosyal yaşam alanlarıyla bizlere çok güzel imkanlar sunduğunu ilk günden hissettirdi. Birçoğumuz farklı şehirlerden geldiğimiz için alışmamız biraz zaman alacaktır. Ama alışınca iyi ki buradayız diyeceğiz. Güzel bir akademik yıl geçirmeniz dileğiyle.”

“Burada hayatınız boyunca unutmayacağınız ilkleri yaşayacaksınız”

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz akademik yıl açılışında “2021 2022 akademik yıl hepimize hayırlı olsun. Tıp eğitimi ve doktorluk zor, meşakkatli aynı zamanda kutsal bir meslek. Kutsal olduğu kadar zevkli. İnşallah üniversitemizde Temel Bilimler Eğitimi’ni tamamladıktan sonra KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hep beraber ilk hastayla karşılaşacağız, ilk reçetenizi yazacağız, ilk ameliyatınızı eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştireceğiz. Bütün akademisyen arkadaşlarımız, bütün personelimiz her zaman yanındayız. İnşallah sizlerde Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ilkleri yaşayacaksınız ve ömrünüz boyunca unutmayacaksınız. Akademik yıl hepinize hayırlı uğurlu olsun, her zaman yanınızda olduğumuzu söylemek istiyorum.”

“Sizlere bütün öğretim üyelerimizle beraber iyi bir eğitim vermek, insani değerleri aşılamak için buradayız”

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Sunay yüz yüze eğitimde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek konuşmasında şunları söyledi. “Fakültemizin buraya gelmesinde büyük emekleri olan başta Rektörüm olmak üzere herkese saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp fakültemizin ve üniversitemizin gelişmesinde büyük yol kat eden ve şu anda aramızdan ayrılan hocalarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Küresel çaptaki korona salgınında ülkeler öğrenime ara verirken Türkiye öğrenime ara vermeden online olarak bu eğitimi sürdürdü. Rektörlüğümüzün oluşturduğu altyapı imkanlarını kullanarak Tıp Fakültemizde senatonun aldığı kararına uyarak uzaktan eğitim gerçekleştirdik ve çevrimiçi eğitimi sorunsuz tamamladık. Bu seneden itibaren yüz yüze eğitime başlıyoruz. Sizlerin geleceğini düşünerek yine Rektörlüğümüzün öncülüğünde bütün dershanelerimizi elden geçirdik. Son derece modern altyapısıyla uzaktan ve yüz yüze eğitime açık derslikler oluşturduk. Sizler artık hekim adayısınız. Hekimlik her şeyden önce vicdanlı olmayı gerektirir. Empati kuracaksınız, sırdaş olacaksınız ve ona göre davranacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere bütün öğretim üyelerimizle beraber iyi bir eğitim vermek, insani değerleri aşılamak için buradayız. Tıp biraz zordur. Hekimliğin kendine has yorgunluğunu zaman zaman hissedeceksiniz. Yorgunluk duygusu oluşacak ama motivasyonunuzu düşürmeyeceksiniz. Tıp öğrencisinin motivasyonu düşmez, bu dönemde zora düştüğünüzde hep aklınızda sizi yetiştiren hocalarımızın verdiği emek ve motivasyon gelsin. Yeni öğrenim yılının herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“İyi bir hekim olmanın yolu iyi bir insan olmaktan geçiyor”

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat akademik açılış programdaki konuşmasında şunları söyledi: “Akademik açılış törenimiz hepinize hayırlı uğurlu olsun. İyi bir hekim olmanın yolunun nereden geçtiğini soracak olursak belki hepiniz iyi bir akademik eğitim almaktan geçtiğini söylersiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Bir hikâye vardır. Hoca tahtaya kocaman 1 rakamı yazıyor. Bu güzel ahlaktır. İyi insan olmaktır. Sonra 1’in yanına bir sıfır koyuyor. Bu zenginliktir. Sayı on oluyor. Bir sıfır daha koyuyor, bu güzelliktir. Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor ve bir milyona ulaşıyor. Sonra eline silgiyi alıp en baştaki 1’i siliyor. Geriye kocaman bir sıfır hanesi kalıyor. Öncelikle insanlığı iyiliği ön plana geçirerek hekimliğinizi sürdürmeniz gerekiyor. İyi bir hekim olmanın yolu iyi insan olmaktan geçiyor. Üç senedir dünyanın en iyi üniversiteleri arasına giriyoruz. Bu 14 yıllık bir üniversite için inanılmaz bir başarı. Bu bizim bakış açımızı değiştirmemizle gerçekleşen bir olay. Bizim Anadolu’daki birçok üniversiteden hiçbir farkımız yokken bakış açımızı değiştirerek farklı bir şeyler yaptık. Bakış açısını değiştirmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Biz dünyaya açıldık, Türkiye’deki sistemle birlikte onu dışlamadan tamamen dünya üniversitesi olmaya baktık. En fazla uluslararası öğrenciye sahip ve en fazla uluslararası anlaşmayı yapan üniversiteyiz. Bakış açınızı değiştirmeden hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olamazsınız.”

Tıp Fakültesi akademik yıl açılış töreni konuşmaların ardından sona erdi.

