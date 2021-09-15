Karabük’te İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı

Karabük’te 20212022 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 100.Yıl Kültür Merkezinde devam eden İlköğretim Haftası kutlama programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda 5000 Evler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Yavuz’un “İlköğretim Haftası” adlı şiirini okumasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından 5000 Evler Şehit Hayati Kocakaya Anaokulu öğrencileri tarafından “Sessiz Defile” isimli sunum gerçekleştirildi.

Şerife Bacı Anaokulu öğrencilerinin “Farecik” rondunun sunumunun ardından 5000 Evler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri tarafından “Ben Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı oratoryosu sahnelendi.

Şehit Özcan Ören İlkokulu öğrencilerinin “Flüt Çalıyoruz” etkinliğinin ardından 5000 Evler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinin “Dalga Dalga Bayrağım” etkinliği ile İlköğretim Haftası Kutlama programı sona erdi.

Program sonunda eşi Özlem Aras Gürel ve protokol üyeleri ile birlikte sahneye çıkan Vali Fuat Gürel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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