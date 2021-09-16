Resmi kurum olunca işsizlerden çok başka işte çalışanlar başvurdu 6 kişilik istihdam için 2 bin 530 kişi başvuru yaptı

Karabük Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 6 kişilik Arşiv Destek Personeli için yapılan başvuruya 2 bin 530 kişi başvurdu. Yapılan başvurularda işsizlerden çok resmi kurum olduğu için başka işte çalışanların başvurduğu belirlendi.

Karabük Belediyesi tarafından Arşiv Destek Personeli alımı için geçtiğimiz aylarda üniversite mezunu olma şartı ile başvuru topladı. Belediye tarafından alınan başvuruların yoğun olması sonrası adayları yazılı mülakata aldı.

İşyerinden izin alamayanlar sınava giremedi

2 bin 530 adayın Korona virüs tedbirleri altından aynı anda sınava girmelerinin mümkün olmayınca ilk gün bin 268’i kalan bin 262 kişi ise yarın yapılacak sınava tabii tutulması kararlaştırıldı. Soğuksu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınavın ilk gününde bin 268 kişiden 868’i sınava katılım sağlarken, başka iş yerinde çalışan ve izin alamayan 400 kişi ise sınava giremedi. Saat 10.00 itibariyle başlayan sınav için adaylar HES kodu sorgulamasının ardından salona alındı. 30 dakika süren ve 25 sorunun yer aldığı sınavda 70 ve üzeri puan alan ilk 30 kişi başarı sıralamasına göre kuraya girmeye hak kazanacak.

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