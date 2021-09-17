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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahıska Türklerinin acı günü

İHA

Ahıska Türklerinin acı günü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) İstanbul Temsilcisi Kamal Beridze hayatını kaybetti.
DATÜB hayatını kaybeden Beridze için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda,"Hayatını Ahıska davasına adamış değerli büyüğümüz, DATÜB ailemizin saygıdeğer üyesi ve aynı zamanda DATÜB Türkiye İstanbul İl Temsilcisi görevini layıkıyla icra etmekte eden Kamal Beridze'nin ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov ve bütün DATÜB ailesi adına, kederli Berizde ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade ederken merhuma yüce Allah'tan rahmet, tüm ailesine ise baş sağlığı dileriz. Yüce Allah geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler versin" denildi.

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