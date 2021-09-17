KARDEMİR’de delege seçimleri tamamladı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.’de örgütlü Öz Çelikİş Sendikası’nın delege seçimleri tamamlandı.

Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, demokratik bir ortamda gerçekleşen Öz Çelikİş Sendikası Karabük Şubesi delege seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Öz Çelikİş Sendikası Karabük Şubesi delege seçimleri sona erdi. Kıyasıya mücadelenin verildiği delege seçiminde 125 delegenin 118’ini başkan adayı Kenan Yılmaz, 7’sini mevcut başkan Ulvi Üngören aldı. Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Öz Çelikİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, demokratik bir ortamda gerçekleşen delege seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Örgütlü oldukları fabrika ve işyerlerinde başlayan delege seçimlerinin Karabük’te de sonuçlandığını belirten Akyel, “Kurulan sandıklarda herkes hür iradesiyle oyunu kullanmıştır. Delegelerini seçen işçilerimize teşekkür ederiz. Mevcut Başkanımız Ulvi Üngören ile Başkan adayı olan Kenan Yılmaz’a sakin bir seçim havasının geçmesini sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Akyel, önümüzdeki günlerde de gerçekleşecek olan Şube Başkanlığı seçimlerinin de şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, “Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin kucaklayıcı liderliğinde ve Genel Yönetim Kurulumuzun üstün gayretleriyle, birlik ve beraberlik içerisinde, sendikamızı geleceğe taşıma ve üyelerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma gayretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sendikamız Özçelikİş’i, bugüne kadar sağlam bir iradeyle, geleceğe emin adımlarla taşıdık ve bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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