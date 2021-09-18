Ünlü şarkıcı Altın Safran Festivali'nde hayranlarını coşturdu

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sevenleri ile bir araya geldi.



UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çeşitli etkinliklerle doyasıya kutlanıyor. Etkinliğin ikinci gününde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. “Kültürel Miras ve Korumacılık” temasıyla düzenlenen festival kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Mısaki Milli Demokrasi Meydanı’nı dolduran sevenlerine unutulmaz saatler yaşattı. Birbirinden güzel parçalarını vatandaşlarla birlikte söyleyen Uzunlar’a Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kenti temsil eden hediye verildi.



Ünlü sanatçı pandemi nedeniyle geçen yıl istenildiği gibi kutlanılamayan festivalin acısını çıkaran Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşattı.

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