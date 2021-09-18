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CHP’nin yalanını tapu ile çürüttü AK Parti İl Başkanı Altınöz’den yurt binası açıklaması “CHP’li vekil Yavuzyılmaz her seferinde duvara tosluyor” “3 gün önce tapusu hazineye yeni devredildi”

İHA

CHP’nin yalanını tapu ile çürüttü AK Parti İl Başkanı Altınöz’den yurt binası açıklaması “CHP’li vekil Yavuzyılmaz her seferinde duvara tosluyor” “3 gün önce tapusu hazineye yeni devredildi”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Karabük’te 5 yıldır atıl bekletilen yurt binası ile ilgili yaptığı açıklamalarının yalanını tapu belgesi ile çürüttü.
Altınöz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, Karabük’te inşa edilen 476 odalı 1004 kişi kapasiteli yurdun atıl bir şekilde 5 yıldır kullanmadığını iddia ederek ulusal medyaya yalan yanlış haberlerin yapıldığının belirterek, 2020 yılında TOKİ’nin devraldığı binanın 3 gün önce tapusunun Gençlik Spor Bakanlığı’na verilmek üzere Hazineye devredildiğini kaydetti.
Kentsel dönüşüm kapsamında Karabük Belediyesi tarafından TOKİ’ye yaptırılan ve geçtiğimiz yıl belediye tarafından TOKİ’ye devredildiğini belirten İl Başkanı İsmail Altınöz, “Yurt konusunu böyle spekülatif konuları gündeme getirip belli kesimde hükümetin aleyhine burayı kullanmaya çalışıyor. Daha önceki açıklamalarımızda bu yurdun geçmişli hakkında bilgi vermiştik. Burası kentsel dönüşüm kapsamında Karabük Belediyesi tarafından TOKİ’ye yaptırılmış bir yurt bina. Daha sonra Belediye ile TOKİ arasında yapılan anlaşma ile TOKİ’ye geçiyor. 2020 yılının Eylül ayında buranın kesin kabulü yapılıyor ve o talihlerde pandemiden dolayı okullar kapalı olduğundan normal şartlarda kullanılması mümkün değildi. Biz buradaki yurdun TOKİ’den Gençlik Spor Bakanlığına devri konusunda görüşmelerini yaparak müjdeyi bir ay önce vererek halkımızla paylaşmıştık. Bunu bile olmaz diye söyleyip algı yapmaya çalıştılar. AK Parti İl Başkanı olarak biz bir şey söylüyorsak, bunun kesin sözünü almayınca açıklama yapmayız. Bunla ilgili olarak 3 gün önce yani 15 Eylül 2021 tarihinde bu binanın tapusu TOKİ tarafından hazineye devredildi. Burası artık TOKİ’ye ait bina değil Hazineye geçmiştir. Hazineden de Gençlik Spor bakanlığına devredilerek öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecektir” dedi.
Altınöz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, sıkı sık Karabük’le ilgili konularla ilgili ülke gündemine getirecek bir şeyler yaptığını ancak her seferinde duvara tosladığını da sözlerine ekleyerek, “Daha önce de KARDEMİR yönetim Kurulu Başkanımız hakkında açıklama yapınca yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Bu seferde yine yalan yanlış bilgilerle bir açıklama yaptı. CHP her halede elindeki Karabük halkı tarafından seçilmiş Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un kendi parti politikalarından bıkıp istifa edip ayrılınca, bunun açığını komşu il Zonguldak ile doldurmaya çalışıyorlar ama her defasında da buradaki bilgi kaynakları yanlış olunca duvara tosluyor. O vekilimizin Karabük’le ilgili sağlıklı bilgileri resmi kurumlardan almasını tavsiye ediyoruz. Demek ki buradan kendisine yanlış bilgiler gidiyor” diye konuştu.
Karabük’te ayrıca öğrencilerin yurt sıkıntısı olmadığını da dile getiren Başkan Altınöz, “Bununla ilgili Karabük siyaseti kurumları ile bu önlemleri zamanında alında. Karabük’te 10 bin 500 civarında yurt kapasitesinin yanında özel sektör ile bu rakam 20 bin seviyesinde. Bir öğrenci şehri olarak öğrencilerin herhangi bir yurt sorunu zaten yok. Normal okul sezonu sonunda yüzde 85 kapasite ile faaliyet sürdürüyor. Devletin yurdunun boş kalmaması için gerekli görüşmelerimizi zaten yapmıştık ve Gençlik Spor Bakanlığımız da bu noktada duyarsız kalmadı ve olumlu yaklaştı. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yurt binası uzun yıllar Karabük’e hizmet edecek. Kredi Yurtların genel anlamda Karabük’te kampüs içersin de de devam eden yatırımları olduğundan öğrencilerimizin kentte yurt sorunu yoktur” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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