Altın Safran Festivalinde belgeselin en iyisi “Merhaba Canım” oldu Safranbolu’da belgeselin ‘en iyileri’ belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 22'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki en iyi belgesel film ödülü Yönetmen Ulaş Tosun’un “Merhaba Canım” isimli esere verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm İl Müdürü CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Belediye Başkanları ile davetliler ve sanat severler katıldı.

Ödül törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, “Hazırlığı uzun soluklu olan festivalleri yaşamak çok güzel. Sonuna gelmek biraz hüzünlü ama dolu dolu bir 3 gün yaşadık. Büyük emekleri olan jürilerimize ve komitemize şükranlarımı sunuyorum. Festivale değer katan bütün yarışmacılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ana teması ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ yan teması ‘Ahilik Kültürü’ olan Profesyonel Belgesel Film kategorisinde en iyi film ve fotoğrafların ödülleri verildi. Profesyonel dalda "Merhaba Canım” belgesel filmiyle yönetmen Ulaş Tosun ‘En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Profesyonel film kategorisinde "When The Snow Melts Down" belgesel filmiyle Aleksei Golovkov Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Kanal İstanbul’u konu alan ve yapılmasıyla ülkeye ekonomik katkı verecek projenin ele alındığı Amatör Belesel filmde en iyi ödüle layık görüntü

Amatör film kategorisinde "Kanalı Beklerken " belgesel filmiyle Yasin Serindere "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü, aynı kategoride "Beautıful Remaıns” belgesel filmiyle Celeste Galliot Dolle "Suha Arın Özel Ödülü"nü kazandı. Amatör kategoride "Smirna’nın Çukuru" belgesel filmiyle Begüm Aksoy "Jüri Özel Ödülü"nü kazanırken,Serbest kategoride Jüri Özel ödülü "Seval" belgesel filmiyle Ahmet Keçili layık görülürken, Serbest kategoride ‘Töz’ eseri ile Neşe Uğur Nohutçu "En İyi Belgesel Ödülü"nü kazandı.

Belgesel Yapım Destek ödülünü ise Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı ‘‘Değişen esnaf Kültürü’ eseri ile Göksel Tuzun aldı.

Fotoğraf yarışmasında ise Hüseyin Karataş Safranbolu Özel ödülünü İsa Cidan alırken, birinciliği Levent Ateş, ikinciliği Hamed Asgharzadeh Marghmalek, üçüncülüğü ise Musa Talaşlı elde etti.

Belgesel Sinema Emek ödülleri, Özcan Gürbüz ve Dr. Hakan Aytekin, Sinema Onur ödülü Burçak Eren layık görüldü.

88 ülkeden katılım sağlanan yarışmada 980 eser ön değerlendirmeye alındı.

