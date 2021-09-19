TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Modafenspor: 3

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TFF 3. Lig 3. Grup’un 3. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Modafenspor’a 30 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Sabit Selvi xxx, Ali Kılıç xxx, Semih Kocaman xxx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x (Davut dk. 57 x), Doğukan xx, Serkan xx (Hasan Fehmi dk. 69 x) Furkan Övün xx (Furkan Can dk. 69 x), Ali Kemal x, Ömer Yaylacı xx, Mustafa xx (Furkan Erdağı dk. 88 ?), Seyithan xx, Ahmet Yusuf xx, Yasin xx (Melih Berat dk. 57 x)

Modafenspor: Rasim xxx, Hasan Ozan xxx, Emirhan xxx (Eren dk. 58 xx), Yunus Emre xxx (Efe dk. 85 x), Ömer xxx, Hüseyin xxx, Taha xxx, Emrecan xxx (Mustafa dk. 82 ?), Muhammed xxx (Emirhan Adak dk. 82 ?), Orhan xxx (Barın dk. 85 ?)

Goller: Orhan (dk. 11), Yunus Emre (dk. 45), Emrecan (dk. 78) (Modafenspor)

Kırmızı kartlar: Ali Kemal (dk. 62), Hasan Ozan (dk. 30) (Modafenspor)

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