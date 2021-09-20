Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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KarabükKastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, KarabükKastamonu karayolu Çerçen Köyü mevkiinde meydana geldi. F.U. idaresindeki 34 ND 7687 plaka otomobil, Kastamonu’dan Karabük’e seyir halindeyken Çerçen Köyü istikametinden gelip kavşak içerisinden dönüş yapmak isteyen S.G.(27) idaresindeki 78 DE 309 plakalı otomobile çarptı. Kazada F.U. (73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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