Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşeliği ile KBÜ arasında protokol imzalandı

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Karabük Üniversitesi ile Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşeliği arasında eğitimde iş birliği konularında protokol imzalandı.

Libya Büyükelçiliği Akademi Ataşesi Ezzeddin A.A.Arbi Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Libya Büyükelçiliği Akademik heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşeliğiyle Karabük Üniversitesi arasında oluşturulacak akademik iş birliği ve Libya’dan KBÜ’ye gelecek öğrenciler için akademik çalışmaların işlevsel hale getirilmesi ve sürdürülmesini sağlayacak ilişkiler belirlendi. Protokolde ayrıca kültürel değişim programları, ortak akademik yayın, proje, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış hazır bulundu. Ziyaretin sonunda heyet Karabük Üniversitesi yerleşkesini gezerek bilgiler aldı.

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