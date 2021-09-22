Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, KarabükSafranbolu karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. B.G. (44) sevk ve idaresindeki 78 AAK 249 plakalı Renault marka otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyreden sürücü Ü.H.Y. (42) idaresindeki 34 BDK 640 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan M.G.(46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.