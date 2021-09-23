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Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

İHA

Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Karabük’ün Eflani ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, EflaniPınarbaşı karayolunda meydana geldi. Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki 37 JA 207 plakalı Wolksvagen marka kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar(65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı Dacia marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Sancaktar, Emre Sancaktar (16), Raşit Koçoğlu (65), Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sıkıştığı araçta can veren Sancaktar’ın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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