KBÜ ile Eğitim-Bir-Sen arasında protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi ve Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) arasında Lisansüstü Eğitim Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Eğitimciler Birliği Sendikası Karabük şubesi üyelerinin ve çalışanlarının tamamının meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Eğitimciler Birliği Sendikası Karabük Şube Başkanı Zeki Öz tarafından imzalanan Lisansüstü Eğitim Programı İş Birliği Protokolü ile Eğitimciler Birliği Sendikası Karabük şubesi üyelerinin Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları ile mesleki gelişimlerinin karşılanması ve bilgilerini artırmaya yönelik önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirtildi.

Başkan Öz, imzalanan protokol dolayısıyla Rektör Polat’a teşekkür etti.

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