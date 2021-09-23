Japonya Büyükelçiliği´nden Karabük'e gezici sağlık tarama aracı



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, Japonya Büyükelçiliği´nin hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı törenle hizmete girdi.

Japonya Büyükelçiliği´nin `´Yerel Projelere Hibe Programı´´ kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan gezici sağlık tarama aracı, törenle Karabük İl Sağlık Müdürlüğü´ne teslim edildi. Karabük Valiliği´nde düzenlenen törende konuşan Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, `´Türkiye´de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlanmıştır. Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı´ndan da Japonya hükümetine kırsal alanda yaşayan kişilere yönelik genel sağlık muayenesi ve temel tıbbi bakım imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan bu proje teklifi gelmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek gezici sağlık tarama aracı ve gerekli tıbbi ekipmanların alınması konusunda hibe desteği sağladık. Bugüne kadar zamanında ve uygun bir şekilde sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların durumunun düzelmesini ve bölgenin sağlık alanında önemli ölçüde ilerleme kat etmesini temenni ediyorum.´´ dedi.

YERİNDE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Yılda 2000 kişiye gezici sağlık tarama aracında sağlık hizmeti verilmesini hedeflediklerini ifade eden Karabük Valisi Fuat Gürel ise, `´Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında tedarik edilen gezici sağlık tarama aracında dijital röntgen, ultrason, EKG, solunum fonksiyon testi cihazı, şeker ölçüm cihazı, işitme testi cihazı, tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, kan alma koltuğu, buzdolabı ve dizüstü bilgisayar gibi birçok tıbbi cihaz ve donanım bulunmaktadır. İlimize bağlı 6 ilçemiz sınırları içerisinde yer alan mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezavantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemektedir." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-09-23 16:34:51



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