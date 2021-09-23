Üniversitenin korkuluk demirlerini çalan 4 kişi tutuklandı

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Karabük Üniversitesi kampüs alanından 3 ton ağırlığındaki merdiven korkuluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsü içerisinde 3 ton merdiven korkuluğunun farklı tarihlerde çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin titizlikle yapılan inceleme, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.G, A.G, A.T. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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