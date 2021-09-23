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Yanan evindeki parasını itfaiye görevlisinden teslim aldı

DHA

Yanan evindeki parasını itfaiye görevlisinden teslim aldı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, Hüseyin Kaynak´a (85) ait 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü. Hüseyin Kaynak´ın evde parasının olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri parayı bularak teslim etti. 
Akşam saatlerinde Karabük´e bağlı Arıcak köyünde Hüseyin Kaynak´a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevler arasında kalan Kaynak, yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından evden çıkartıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar meydana geldi.  
Hüseyin Kaynak, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, evinde parası ve evraklarının bulunduğu çantanın olduğunu söyleyerek yardım istedi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri Kaynak'ın çantasını bularak kendisine teslim ederken, paraların olduğu elbise dolabındaki kıyafetleri de tek tek dışarı çıkardı. Yapılan kontrolde paltosunun cebindeki parayı bulan itfaiye ekipleri, 2 bin 100 TL.'yi sayarak Kaynak´a teslim etti. 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-09-23 21:30:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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