Safranbolu'da "Destekleme Yetiştirme Kursları"

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçede hafta sonu açılan "Destekleme Yetiştirme Kurslarına" katılan 8. ve 12. sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Gümüş, okullarda alınan Covid19 tedbirleri, kurslar ve yürütülmekte olan diğer eğitim öğretim çalışmaları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Gümüş, "LGS ve YKS sınavlarına girecek olan ortaokul son ve lise son sınıf öğrencilerimiz için okullarımızda bu kurslarımız başarılı bir şekilde yüz yüze devam ediyor. Bugün gençlerimizi ve kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret edip Destekleme Yetiştirme Kursları faaliyetlerimizi yerinde gözlemleyerek, öğrencilerimizin bir isteklerini gelecek hedefleri hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.

Pandemi süreci ile ilgili okullarda tüm tedbirler ve önlemlerin alındığını aktaran Gümüş, "Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilmekte. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanmakta. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeden eğitim öğretim sürecini sorunsuz olarak sürdürmekteyiz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Velilerimiz müsterih olsunlar. Şuan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz alınan tedbirler sayesinde güvenle okullarına gelip yüz yüze eğitimlerine ve kurslara katılabiliyorlar" diye konuştu.

Hedef başarıyı yükseltmek

Safranbolu eğitim ailesi olarak bütün hedefinin öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Safranbolu’muz gerek LGS’de gerekse YKS’de alınan sonuçlar neticesinde akademik başarıda Türkiye’de oldukça başarılı bir yere sahip. Amacımız bu başarı çıtasını daha da yükseltmek. Bu konuda öğrencilerimize güveniyoruz. Her zaman bu başarılarda en önemli paya sahip öğretmenlerimize ve velilerimize de inanıyoruz.

Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Okul yöneticilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize de her zamanki gibi özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz değerli velilerimize de öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

