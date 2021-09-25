2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük’te yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük’te yapılacak

İHA

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük’te yapılacak

KarabükSafranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün katkıları ile 2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük’te yapılacak.
Karabük'te 2 3 Ekim tarihlerinde yapılacak ve 2 gün sürecek olan 2021 Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan alanda gerçekleşecek. Yarışların ilk etabı 2 Ekim Cumartesi günü başlayacak. 3 Ekim Pazar günü sona erecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından OffRoad tutkunları katılacak.
Dünyayı saran Korona virüs etkisinden dolayı geçtiğimiz yıl yapılmayan yarışların bu yıl yeniden başladığını söyleyen KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, 35 aracın katılacağı ve adrenalin dolu yarışmada görseli ön plana çıkartan görüntüler olacağını söyledi.
Başkan Demir, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu PETLAS Türkiye OffRoad Şampiyonası’nın 3. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını da aktararak, “ Organizasyonda yaklaşık 250 kişi görev alacak. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yarışları tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara ve Denizli’de ilk 2 ayak yarışları tamamlandı. Şampiyonada Türkiye’nin tek ikili kalkışın yapılacağı Karabük etabında aynı zamanda 2018 ve 2019 yılının en iyi organizasyon ödülünü alan kulüp olduğumuz için yarışmacıların aldığı yarış puanları 1.2 kat sayı ile çarpılarak derecelendirilecektir. Bu vesile ile kıyasıya bir mücadele olacağı kesindir. Adrenalin dolu yarışmada görseli ön plana çıkartan görüntüler olacaktır” dedi.
"Yarışın toplam mesafesi 64 kilometredir"
Yarışma ile ilgili bilgi de veren Demir, şu ifadelere yer verdi:
"Yarışmada 2 Ekim Cumartesi günü saat 09.40’da mukavemet yani orman etabı start alacak. 4 etap koşulacaktır ve bu etapların her biri 11.6 km’dir. 3 Ekim Pazar günü ise 11.30’da adrenalin dolu 3 seyirci etabı koşulacaktır. Bu etapların her biri 6 km’den oluşuyor. Bu etaplarda araçlar doğal ve yapay bol iniş çıkışlı engellerden geçerek yarışı bitirmeye çalışacaklardır. Yarışın toplam mesafesi ise 64,4 km’dir. PETLAS Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. Ayak Yarış organizasyonunu desteklerinden dolayı başta Karabük Valiliği olmak üzere Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi , Karabük Orman İşletmesi, Safranbolu Orman İşletmesi ,İl Sağlık Müdürlüğü ,İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü , Kızılay ve Özel Medikar hastanesine, sponsorlarımıza ve otomobil spor severlerimize teşekkür ederiz. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım sağlayacak kulüplere ve yarışmacılara başarılar dileriz. Yarışma ile ilgili teknik ve idari detaylara www.kardoff.com ve www.kardoffyaris.com ‘dan ulaşabilirsiniz. Tüm OffRoad severleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu'da "Destekleme Yetiştirme Kursları"
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Destekleme Yetiştirme Kursları"
Gökçekli, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Gökçekli, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanlığına ...
Selçuklu mimarisiyle yapılacak Merkez Camii için 50 milyon TL harcanacak
YEREL HABERLER Selçuklu mimarisiyle yapılacak Merkez Camii için 50 ...
Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu öğrenciler için toplandı
YEREL HABERLER Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu ...
"Japonya’yı Keşfetmek" sergisi Safranbolu'da açıldı
YEREL HABERLER "Japonya’yı Keşfetmek" sergisi Safranbolu'da açıldı
Emek Ortaokulu’ndan Başkan Sözen’e plaket
YEREL HABERLER Emek Ortaokulu’ndan Başkan Sözen’e plaket
KBÜ'de "3rd EACES2021" sempozyumu başladı
YEREL HABERLER KBÜ'de "3rd EACES2021" sempozyumu başladı
Garajda başlayan yangın çatıyı sardı Üç katlı evin çatı katındaki yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Garajda başlayan yangın çatıyı sardı Üç katlı evin ...
Yanan evindeki parasını itfaiye görevlisinden teslim aldı
YEREL HABERLER Yanan evindeki parasını itfaiye görevlisinden teslim ...
Çıkan yangında itfaiye ekiplerinden paralarını bulmalarını istedi Yanan evini unuttu montundaki paralarının bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Çıkan yangında itfaiye ekiplerinden paralarını ...
Japonya’dan Karabük’e gezici sağlık aracı hibe edildi Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: “Türkiye’de 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlandı”
YEREL HABERLER Japonya’dan Karabük’e gezici sağlık aracı hibe ...
Üniversitenin korkuluk demirlerini çalan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversitenin korkuluk demirlerini çalan 4 kişi ...
Japonya Büyükelçiliği´nden Karabük'e gezici sağlık tarama aracı
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçiliği´nden Karabük'e gezici sağlık ...
Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere ...
Karabük’te zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te zincirleme kaza: 1 yaralı
Bitkin bulundu, bakım sonrası doğaya salındı
YEREL HABERLER Bitkin bulundu, bakım sonrası doğaya salındı
AK Parti Karabük teşkilatından 15 yaşındaki Berat’a yardım eli
YEREL HABERLER AK Parti Karabük teşkilatından 15 yaşındaki Berat’a ...
Safranbolu'da psikososyal destek eğitimi toplantısı
YEREL HABERLER Safranbolu'da psikososyal destek eğitimi toplantısı
KBÜ ile Eğitim-Bir-Sen arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER KBÜ ile Eğitim-Bir-Sen arasında protokol imzalandı
Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor
Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı 
YEREL HABERLER Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 ...
Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 ...
Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.