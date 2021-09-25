Onlar mantar bulmak için ekipler de onları bulmak için uğraştı

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Karabük’ün iki ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan 15 kişi jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Eflani Müftüler köyü, Safranbolu Örencik köyü Cemaller Mahallesi ile Ahmet Usta ve Sarıçiçek Tepesi mevkilerinde 15 kişi ormanlık alana mantar toplamak için gitti. 15 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin saatlerce arama çalışmalarının ardından bulduğu 15 kişiyi ormanda bulurken, 30 Eylül tarihine kadar ormanlara giriş yasağından dolayı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de idari ceza parası kesti.

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