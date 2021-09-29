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Safranbolu'da "Eğitimde Yapay Zeka ve İnovasyon" Toplantısı

İHA

Safranbolu'da "Eğitimde Yapay Zeka ve İnovasyon" Toplantısı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile "Eğitimde Yapay Zeka ve İnovasyon" Toplantısı düzenlendi.
Yapay zeka, milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST ve benzeri konuların ele alındığı toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, artık teknolojinin ve dijital hareketliliğin dahil olmadığı alanın kalmadığını söyledi.
Akıllı evler, telefonlar, tahtalar, arabalar gibi akıllı cihazlarla bu hareketliliğin hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini aktaran Gümüş, "Yaşantımızın hemem hemen her anında kullandığımız bu teknolojilerin, eğitim alanında da yaygın bir şekilde kullanılmasının önemli bir gelişme sağlayabileceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi genel olarak ele alındığında öğrenci, öğretmen, bir öğretim müfredatı ve eğitim alanı olmak üzere dört temel bileşen üzerine kurulmuştur. Bu bileşenlerin birbiri ile olan ilişkilerinin kalitesi eğitimin niteliğini artırmaktadır" dedi.
"Yapay zeka geleceğin meslekleri arasında yer aldı"
Yapay zeka teknolojileri çoğunlukla farkında olunmasa da günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Gümüş, "Farklı cihaz ve uygulamalar aracılığıyla bu teknolojiler her platformda hizmet vermektedir. Yapay zeka ile ilişkili meslekler geleceğin meslekleri arasında yerini almıştır. Yapay zeka uygulamalarının öğrencilerin kendi kapasite ve öğrenme hızlarına göre öğrenme imkanı sağlıyor olması, bu uygulamaların en pozitif etkisi olarak kabul edilmektedir. Bizlerde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 20212025 ve 'Dijital Türkiye' vizyonu ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile uyumlu olarak planlamalar yaparak geleceğe emin adımlarla yürüyen gençler yetiştireceğiz" diye konuştu.
"Bu minvalde yaptığımız eğitimler, planlamalar ve oluşturulan altyapılardan güzel neticeler alacak olmamız bizleri mutlu etmektedir" diyen Gümüş, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz için yapay zeka kodlama ve benzeri eğitimlerinin amacı; öğrencilerimizi yapay zeka ile tanıştırmak ve blok programlama araçlarını kullanarak görüntü, ses ve metin işleme ile ilgili yapay zeka projelerinin kodlamasını öğretmektir. Bu sayede öğrenciler, eğlenceli bir şekilde kodlama ile ilgili temel kavramları öğrenirken, yapay zeka ile ilgili somut örnekleri de görme fırsatı yakalayacaklardır. Aynı zamanda, öğrencilere yapay zeka konusunda bir farkındalık kazandırılması ve gelecek kariyer planlamaları için yeni bir kapı açılması planlanmaktadır."

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