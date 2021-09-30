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İzinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddia edilen alanda inceleme yapıldı

İHA

İzinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddia edilen alanda inceleme yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddia edilen mezarlıkta Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri yeniden inceleme yaptı.
Geçtiğimiz Mart ayında İlçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddia edilmiş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve savcılık tarafından çalışma başlatılmıştı. Kazılan fosseptik çukurdan çıkarıldığı iddia edilen taşın tarihi eser olup olmadığını tespit etmek için ekipler inceleme yaptı.
İş makinesi ile etrafı temizlenmesiyle alınan taşla ilgili karar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından düzenlenecek olan raporla belli olacak.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, ilçe şehir mezarlığında izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

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