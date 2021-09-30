Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası maçında Kardemir Karabükspor sahasında, Karşıyakaspor’u konuk etti. Normal süresi 11 sonra eren mücadelede, Karşıyaka uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 31'lik skorla bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Bayram Başkan xx, Mehmet Özer xx, Çağrı Ateş xx
Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Doğukan xx (Davut dk. 113 x), Serkan xx, Ahmet Enes Karataş xx (Hasan Fehmi dk. 98 xx), Furkan Övün xx, Furkan Can xx (Seyithan dk. 86 xx), Ömer Yaylacı xx, Mustafa Akca xx (Muhammed Emin dk. 91 xx), Ahmet Yusuf xx, Yasin xx (Melih Berat dk. 92 xx)
Karşıyakaspor: Erdoğan xx, Cenk xx, Caner xx, Abdulkadir xx (Okan dk. 63 xx), Batuhan xx, Namık xx, Metin xx, Ertuğrul xx (Oğulcan dk. 74 xx), Sefer xx (Alperen dk. 63 xx), İhsan xx (Mustafa dk. 63 xx), Muhammet xx
Goller: Sezer (dk. 56 pen.) (Karabükspor), Abdulkadir (dk. 30), Okan Yılmaz (dk. 102 ve 119) (Karşıkaya)
Sarı kartlar: Mustafa, Ömer Faruk Yaylacı, Doğukan, Seyithan (Karabükspor), Batuhan, Mustafa, Caner (Karşıyaka)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.