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50 kilometrelik sıcak asfalt köy yollarına döküldü İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

İHA

50 kilometrelik sıcak asfalt köy yollarına döküldü İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Karabük İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, “Yol medeniyettir, düsturuyla çıktığımız bu yolda devletimizin destekleriyle hummalı bir çalışma ortaya koyuyoruz” dedi.
Başkan Sözen, her sene olduğu gibi bu yılda çalışmalara hedefler koyarak başladıklarını ve bu hedeflere de ulaşma hususunda Özel İdare ekipleri ile güçlü makine parkına güvendiklerini belirterek, “Ülkemize ve memleketimize yapılan hizmetler durağı olmayan, yaptıkça daha iyisini yapma şevki veren bir davadır. Yol, içme suyu, tarımsal hizmetler, atık su gibi altyapı ve üst yapı hizmetleri bir memleketin ilerleyişinin, gelişmişliğinin göstergesidir. Bizlerde Karabük İl Genel Meclisi Üyeleri ve Karabük İl Özel İdaresi olarak bu ilerleyişe hizmet etmek adına memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, idaremiz, yol standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 2021 Yılı KÖYDES Ve Özel İdare programı kapsamında altyapı ve üst yapı programını başarıyla sürdüren idaremiz, kırsalda yol ağının daha modern hale gelebilmesi ve yol konforunun artması için yoğun çaba gösteriyor. Şuanda asfalt çalışmalarında belirlenen hedefimizin yüzde ellilik kısmını tamamlamış bulunmaktayız ve 52 bin ton malzeme ile 50 kilometrelik sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları da aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Karabük İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan konkasör üretimleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Sözen, “Makine parkımızda bulunan ve özel idaremizin malzeme ihtiyacını karşılayan iki adet seyyar konkasörümüzle bugün itibariyle 188 bin 945 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik. Bu arada yeni bir hedef belirliyoruz. Şimdiki hedefimiz Kardemir çıkışındaki ruhsatlandırdığımız taş ocağımıza sabit konkasör kurmak, plentimizi buradan beslemek, ihtiyaç duyduğumuz malzemeyi kendi üretimimizle gerçekleştirmek” diye konuştu.
KÖYDES çalışmaları konusunda da bilgiler veren Başkan Sözen, “Cumhuriyet tarihinin ülkemizdeki kırsal altyapının desteklemesi adına en büyük projesi olan KÖYDES projeleri çalışmalarımız da devam ediyor. 20052021 yılları arasında 16 yılda ilimizde 223 milyon 612 bin 448 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek ile 748 yol, 698 içme suyu, 36 kanalizasyon ve 17 sulama olmak üzere toplam bin 499 proje programa alınarak uygulanmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. 2021 yılında KÖYDES projesi yol programı kapsamında merkez ilçemizde 2, Eflani’de 2, Eskipazar’da 3, Ovacık’da 5, Safranbolu’da 3 ve Yenice’de 3 olmak üzere toplam 18 proje yürütülmektedir. Bu projelerin maliyeti 15 milyon 159 bin 657 TL’dir. 2021 yılında KÖYDES projesi içme suyu programı kapsamında da merkezde 4, Eflani’de 3, Eskipazar’da 5, Ovacık’da 1, Safranbolu’da 4 ve Yenice’de 3 olmak üzere toplam 20 proje yürütülmektedir. Bu projelerin maliyeti 3 milyon 502 bin 477 TL’dir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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