Mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti

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Karabük'te mantar toplamaya giden bir kişi, düşüp ayağını kırınca imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçiçek mevkiinde yaşandı. Altun Şen isimli kadın mantar toplamaya gittiği ormanda düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, sağlık ekipleri olay yerinde talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan Altun Şen, Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

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