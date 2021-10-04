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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol

İHA

KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında “Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi” programı kapsamında protokol imzalandı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ‘Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi’nin protokolüne imzaları attı. KBÜ, TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği iş birliğinde yürütülecek projeyle Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisine sahip Karabük’te öğrencilerin kent hayatına aktif katılımı, toplum tarafından benimsenmesi, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye ve Karabük arasında ticaret hacminin artırılması için gereken çalışmalar yapılacak.
Birinci aşamada 500 öğrencinin seçilmesini ve seçilen öğrencilerin dış ticaret, dijital pazarlama, iş yaşamında etik, iletişim becerileri ve Türk Ticaret Hukuku gibi konularda eğitim verilmesini, bu alanlarda bilgilendirilmelerinin yapılmasını, katılım belgelerinin verilmesini ve öğrencileri uyumları için Karabük’te yapılacak sosyal ve kültürel dönem faaliyetlerine katılımlarının sağlanması amaçlanmakta.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat protokol imza töreninde “Karabük Üniversitesinde 90 farklı ülkeden 10 binin üzerinde öğrencimiz var. Karabük ticaretinin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bu öğrenciler sosyo ekonomik açıdan ülkemiz ve Karabük’ün ekonomisi için önemli bir yere sahip. Öğrencilerimiz ileride Akademik eğitimlerinin ardından Karabük’ün kültür elçileri olarak tüm dünyaya açılacaklar. Yurtdışı ziyaretlerinde gözlemliyoruz ki KBÜ’den mezun olan birçok öğrencimiz Türkiye ile ticari ilişkiler sürmek adına şirketler kuruyor. Mezun olmadan bile bu girişimde bulunan birçok öğrencimiz var. Uluslararası öğrencilerimize geçmiş yıllarda eticaret üzerine birçok eğitim düzenledik. Bu protokolle öğrencilerimiz daha profesyonel bir bakış açısıyla iş hayatlarına atılacaklar. Bu sayede hem öğrencilerimiz hem de iş insanları arasında bir bağ kurulmuş olacak ve birçok ülkeye ulaşmak daha kolay olacak” diyerek protokolün hayırlı olmasını diledi.
Karabük Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Karabük TSO, Karabük Üniversitesi ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği ile iş birliği yaptığı bu projede iki önemli hedefe odaklandığını söyledi. Mescier açıklamasında “Öncelikle olarak Karabük’ün ihracattaki başarısını tüm sektörlere yayabilecek uzun vadeli bir planın ilk aşaması olarak uluslararası öğrencilerin ilimizi yakından tanıması, kendi ülkeleri ile olan dil engelini ve ekonomik alışverişi etkileyecek olumsuzları aşabilecek bir köprü oluşturmalarını sağlamak. İkinci olarak ise uyum süreçlerine katkı sağlamak, Karabüklü ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz ile “network” geliştirmelerini kolaylaştırarak kendi öğrencilerimizin ileri vadede dış ticaret konusunda aktif çalışma ve başarı sağlamalarına imkân vermek. Bu çalışmanın sonucunda inanıyorum ki Karabük’ün de ülkemizin de dış ticarette, özellikle ihracatta çok daha hızlı ve geniş hacimli sonuçlara ulaşması mümkün olacak. Hem eticaret hem de fiziki ortamda dış ticaret için ehil kadrolar oluşmasını sağlayarak memlekete büyük katkı yapılacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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