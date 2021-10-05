Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaraladı.
Kaza, öğle saatlerinde KarabükBartın Karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.
Karabük’ten Bartın istikametine gitmekte olan Halil Ünlü yönetimindeki 34 HUT 68 plakalı Fiat marka otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı istikametten gelen Cafer Türkmen yönetimindeki 06 HA 9762 plakalı Ford marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Feride Ünlü, Gülay Port, Özgür Türkmen ve Canberk Öztürk yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 ambulansları ile Jandarma ve Bölge trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Türkmen ve yanındakiler olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına başlandı
YEREL HABERLER Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına ...
2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol
YEREL HABERLER KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve ...
Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti
YEREL HABERLER Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, ...
Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti
YEREL HABERLER Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti
Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplarken kaybolan 6 kişi bulundu
2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi Tozu dumana katan yarışta araçlar takla atmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona ...
Mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ...
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karşıyaka: 4
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karşıyaka: 4

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.