Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay mühendisi olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay mühendisi olmak

DHA

Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay mühendisi olmak


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 1 yaşındayken geçirdiği hastalık sonucu hareket kabiliyetini kaybeden Ays Kara (16), gördüğü tedavi sonrası hayata tutundu. Ayakları ile bilgisayar kullanan, şimdilerde hayatını anlatan bir kitap yazan Ays'ın hayali uzay mühendisi olup NASA'da çalışmak.
Safranbolu´da, 1 yaşında geçirdiği organ sistemi hastalığı 'mitokondriyal miyopati' sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden Ays Kara, tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına başladı. Arkadaşlarıyla birlikte okuluna devam eden 8´inci sınıf öğrencisi Kara, ayakları ile bilgisayar kullanıyor, İngilizce biliyor ve hayatını anlattığı bir kitap yazıyor. Kök hücre tedavisi gören ve vücut gelişimi için yüzmeyi öğrenen Ays Kara, milli sporcu olma yolunda da çaba sarf ediyor.
Oğlu Ays´ın 1 yaşındayken idrar zehirlenmesi rahatsızlığı yaşadığını ve doktorların 6 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediğini belirten Aynur Kara, "Fiziksel gelişimi için çalıştık. Kök hücre tedavisinden sonra tam bağımsız olmasa da yürümeye başladı. Daha sonra tedavisi için yüzmeye başladı. Hocası ile konuşmuş `Milli olabilir miyim?´ diye. Hocası da Ays'a güvendiğini ve milli yapabileceğini söylüyor. Ays'ın hedefi de o yönde" dedi.
HAYATINI KİTABA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Aynur Kara, Ays´ın, İngilizceyi kendi kendisine öğrendiğini belirterek, "Ays sürekli yabancı müzik dinleyip, film seyredip, İngilizcesini geliştirdi. Çünkü hedefi uzay. NASA'da çalışabilmek için İngilizce bilmesinin gerektiğini düşünüyor. Okula başladıktan sonra yeni bir hayata başladığını düşünüp kitap yazmaya başladı. Pandemi döneminde tedavisine yoğunlaştığımız için kitabı tamamlayamadı, fakat 2-3 aya kadar basıma gireceğini söylüyor" diye konuştu.
AYS´IN HAYALİ UZAY
Ays´ın uzay mühendisi olmayı hedeflediğini ifade eden Aynur Kara, "Ays küçüklüğünden bu yana Mars'ı araştırıyor. Çünkü orada bir dünya kurulacağını düşünüyor, yerçekimi olmadığı için orada yürümesine gerek kalmayacağını düşünüyor. Özel çocukların orada daha rahat yaşayabileceğini düşünüyor. Ays'ın hayalleri çok büyük" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-10-06 12:04:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Metal Expo’da Kardemir Rüzgarı”
YEREL HABERLER “Metal Expo’da Kardemir Rüzgarı”
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına başlandı
YEREL HABERLER Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına ...
2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol
YEREL HABERLER KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve ...
Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti
YEREL HABERLER Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, ...
Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti
YEREL HABERLER Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.