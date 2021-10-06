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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'ya kardeş şehir Alabuga'dan ziyaret

İHA

Safranbolu'ya kardeş şehir Alabuga'dan ziyaret

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin kardeş şehirlerinden birisi olan Rusya'nın Alabuga şehri Belediye Başkan Yardımcısı Chulpan Khabibulina, asistanı Velena Khamidullina ile Belediye Meclis Üyesi Svetlona Vdovina, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.
Buluşmaya yöresel kıyafetiyle katılan Belediye Başkan Yardımcısı Khabibulina'nın asistanı Velena Khamidullina, Safranbolu ekibini geleneksel dansları ile selamladı.
Ziyarette konuşan Alabuga Belediye Başkan Yardımcısı Khabibulina, Safranbolu’nun doğa ve tarihi dokusuna hayran olduklarını belirterek, "Böylesi bir kente sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Tarihi, kültürü, insanlarının sıcakkanlılığı bu şehri bir kat daha cazip ve mükemmel kılıyor. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Safranbolu ziyaretimizde bizlere vakit ayıran başkanımıza başarılar diliyor, teşekkür ediyorum" dedi.
Alabuga heyetini ağırlamaktan ve ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Köse ise, "Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan kardeş şehirlerimizle ikili ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak kendi kültürlerimizi anlatıyor, projelerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.
Alabuga'nın da oldukça güzel bir şehir olduğunu kaydeden Köse, ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

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