Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) ortaklığında düzenlenen "II. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu" başladı.

KBÜ Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sempozyumda konuşan Karabük Özel Sektör Demirçelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Karabük’ün sanayileşme sürecinin kısa tarihinden bahsetti.

Değişen ve gelişen dünyada Çevre Bakanlığının yasaların verdiği ölçülere sanayiciler olarak uyum sağladıklarını belirten Baylan, "Bugün üniversitemiz ve siz değerli öğrencilerimiz var. Değerli Rektörümüz çok güzel çalışmalar yapıyor. Dünyada ve Türkiye’de çok güzel başarılarla yerimizi alıyoruz. Sanayimizde KBÜ’den metal mezunu mühendisler çalışıyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, bakanlık olarak hava, su ve atık alanlarında çevre kalite standartlarını oluşturan mevzuatı 30 yılı aşkın süredir uyguladıklarını belirtti.

Ayrıca 2053 hedefleri kapsamında sürekli ilerleyen bir çevre kurma vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Dökmeci, "Ülkemizde entegre kirlilik önleme ve kontrol kapsamında yer alan tesislerin uyum durumları ve ihtiyaçları yönelik çalışmalar bakanlığımızca sektörel projelerle uzun zamandır yürütülmektedir. Yürütülen bu uyum çalışmaları ile önemli bir çevresel iyileşme hedeflenirken diğer yandan ülkemiz sanayisinin de dünya ve Avrupa birliği standartlarında üretim seviyesini yakalayarak ihracat pazarında yüksek payla yer alması sağlanmaktadır" diye konuştu.

KBÜ kendi elektriğini üretiyor

KBÜ Rektörü Polat da üniversite olarak Karabük’te çevre duyarlılığı açısından birçok çalışma yaptıklarını kaydetti.

Üniversite binalarının yan yüzeylerine ve çatılarına yerleştirdikleri panellerle elektrik ürettiklerini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Projemiz devam ediyor. İleride inşallah kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü güneşten elde edeceğiz. 2018’den beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışıyoruz. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Yaşar başta olmak üzere arkadaşlarımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah sonuçlarıyla topluma, ülkemize faydalı olacak sonuçlar çıkacak. Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum."

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliğinden davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ülkü Yetiş "Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları" projesinin sunumunu yaptı.

Toplam 7 oturumla üç gün sürecek olan sempozyumda; Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ve Uygulamaları, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Sektöründe Mevcut En İyi Teknikler, Temiz ve Sürdürülebilir Üretim, Yeşil Mutabakat, Döngüsel Ekonomi Çevre Teknolojileri, Çevre Yönetim Sistemleri, Çevre Hukuku, Hammadde ve Kaynak Verimliliği, Hava Yönetimi, İklim Değişikliği, Çevresel Gürültü Kirliliği, Koku Emisyonlarının Kontrolü, Su ve Atıksu Yönetimi, Atık Yönetimi, Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi, Toprak Kirliliği ve İyileştirme Teknolojileri konularında bildiriler sunulacak.

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