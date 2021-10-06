Karabük´te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük´te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu

DHA

Karabük´te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu


Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA) KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kentinde sürdürülen çalışmalarda kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait üzerinde mitolojiye göre Çobanların tanrısı `Pan´ karakteri işli yüzük bulundu.
Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti´nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş´ın başkanlığında sürdürülüyor. Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Güney Nekropol´da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait demir yüzük bulundu. Yüzüğün üzerindeki akik taşında mitolojiye göre Çobanları tanrısı olan `Pan´ karakterin işlendiği görüldü. Yüzükle birlikte bulunan diğer eserler Hadrianaupolis Antik Kenti içerisinde yer alan arkeoloji laboratuvarında incelemeye alındı.
Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yüzükle ilgili olarak, "Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı alanlarımızdan bir tanesi de Güney Nekropol. Burada yaklaşık 3 yılda 180 tane kaya mezarı açtık. Bu mezarların içerisinden ilginç buluntular ortaya çıktı. Bu buluntulardan bir tanesi de demir yüzük. Demir yüzüğe bir taş yerleştirilmiş. Bu akik bir taş. İlginç olan nokta ise bu akik taşın üzerine gözle görmekte bile zorlanacağımız bir figür işlenmesi. Figürde 'Pan' dediğimiz fantastik bir karakter var. Burada keçi boynuzlarını, bacaklarını ve asa görmekteyiz. Hadrianaupolis Antik Kent´inde bu tip buluntuların ortaya çıkması antik dönemde bu tip takı sanatının ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu da gösteriyor." dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR
2021-10-06 18:37:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KBÜ'de II. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu
YEREL HABERLER KBÜ'de II. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve ...
Hem Cumhurbaşkanına destek hem de nafaka mağdurları için yeniden yollarda 1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç 3. kez yollara düştü
YEREL HABERLER Hem Cumhurbaşkanına destek hem de nafaka mağdurları ...
Safranbolu Belediyesinden parklarda onarım çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesinden parklarda onarım çalışması
Safranbolu'ya kardeş şehir Alabuga'dan ziyaret
YEREL HABERLER Safranbolu'ya kardeş şehir Alabuga'dan ziyaret
Karadeniz’in Zeugmasında yapılan kazılarda yeni eserler ortaya çıktı Hristiyan dünyasının en önemli hac ve ticaret merkezi Hadrianaupolis’teki yeni bulgular tarihe ışık tutuyor 1500 yılık satır ile 1800 yıllık ‘Pan’ Yüzüğünün yanı sıra 3500 yıllık eserler gün yüzüne çıktı Hadrianaupolis Antik Kenti Kazı Başkanı Ersin Çevikbaş: “Hadrianaupolis bölgesinde yaşamın ve hayatın M.Ö 3500 yıllarda var olduğunu ortaya koyduk” “İstanbul ve Karadeniz bağlantısı Hadrianaupolis önünden geçen İpek yolu aracılığı ile yapıldığı ortada” “Hiç beklemediğimiz kadar önemli derecede Hadrianaupolis’te mozaik sanatı vardı”
YEREL HABERLER Karadeniz’in Zeugmasında yapılan kazılarda yeni ...
Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay mühendisi olmak
YEREL HABERLER Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay ...
“Metal Expo’da Kardemir Rüzgarı”
YEREL HABERLER “Metal Expo’da Kardemir Rüzgarı”
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına başlandı
YEREL HABERLER Kilosu 60 bin liraya satılan safranın hasadına ...
2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret
ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER ÇAD, KBÜ Dünya Kupası Turnuvasının Şampiyonu Oldu
Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol
YEREL HABERLER KBÜ, Karabük TSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve ...
Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, köylüler kurban kesti
YEREL HABERLER Mescitten restorana çevrilen bina mühürlendi, ...
Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti
YEREL HABERLER Mor altın Safran’da rekolte fiyatı yükseltti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.