KBÜ’den mühendislik alanındaki büyük başarı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education “Dünya Üniversite Sıralaması 2022” (World University Rankings 2022) tarafından mühendislik alanında yapılan sıralama sonuçları açıklandı.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan Times Higher Education (THE) üniversiteleri mühendislik alanlarında derecelendirdi. Karabük Üniversitesi “Mühendislik” alanında dünya da ilk 601 800 bandında yer alırken Türkiye’deki üniversiteler arasında yapılan sıralamada ilk 10 devlet üniversitesi arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

Listeye Türkiye’den 36 üniversite girdi

Karabük Üniversitesi Türkiye’den 36 üniversitenin listeye girdiği mühendislik alanı sıralamasında devlet üniversiteleri arasında ilk 10 üniversite arasında yer aldı. KBÜ geçen sene mühendislik alanında yapılan dünya sıralamasında 801 1000 bandında iken bu yıl 601 800 bandına yükseldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz, dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından birinde yapılan mühendislik alanındaki sıralamada; Türkiye’de ilk 10 devlet üniversitesi, dünyada ise ilk 800 üniversite arasına yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Karabük Üniversitesi akademik çalışmaları ve yayınları, üniversite sanayi iş birliği ve öğrencilere sunduğu kaliteli eğitimle mühendislik alanında bu önemli başarıyı elde etmiştir. Karabük Üniversitesi ülkemizde ve küresel ölçekte başarılarını her geçen gün sürdürecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.