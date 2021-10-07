"Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" projesi açıldı Vali şenlikte misket atarak çocukluğunu yaşadı

4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" projesinin törenle açılışı gerçekleştirildi.

Karabük Kent Meydanı’nda düzenlenen şenlikte atölyeleri gezen Vali Fuat Gürel, misket atarak çocukluğunu yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan proje kapsamında Bilim şenliği öğrenmeye istekli, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında 46 atölye, 3 konferans, 1 sergi ve 3 günde 98 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek.

Şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Şu an karşılaştığımız sorunları ve gelecekte karşılaştığımız sorunları hiç şüphesiz bilim ve teknolojiyle çözeceğiz. Bize düşen sürekli olarak çalışmak, üretmek ve çağın ötesini yakalamaktır” dedi.

Vali Fuat Gürel ise Karabük'ün Türkiye'de eğitim başarısında ilk 10 il içeresinde olduğunu söyledi.

Fiziki altyapının Türkiye'nin birçok yerinden çok daha iyi durumda olduğunu belirten Vali Gürel, "Derslik başına düşen öğrenci ortalaması 18'lerde. Bu fiziki altyapılarla beraber çocuklarımızı geleceğe bilim ve teknolojiyle, ülkemizin hedeflerine iyi hazırlamamız gerekiyor. Bütün Türkiye’de çocuklarımız çok hızlı bir şekilde hem akademik başarısı için, hem de bilimle, sanatla kültürle buluşturmak adına Devletimiz ne gerekiyorsa elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor" dedi.

Gürel, TÜBİTAK projeleri kapsamında birçok ilde bilim şenliği yapıldığını hatırlatarak, çocukların da kendilerini yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak adına güzel projeler hazırladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Gürel ve protokol üyeleri, stantları gezdi. Stantları tek tek gezen Vali Gürel ve beraberindekiler unutulmaya yüz tutan misket oynayarak çocukluklarını yeniden yaşadı.

Bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan şenlik 3 gün boyunca devam edecek.

Şenliğin açılışına Gürel'in yanı sıra eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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