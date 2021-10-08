Yavru köpek ve Karaca’yı kurtardılar Biri yağ kutusuna, diğeri ise demir bariyerlere başını sıkıştırdı

Karabük’te başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış yavru köpek, kendisini fark eden kadın sürücü tarafından kurtarılırken, başı demir bariyerlere sıkışan karacayı ise orman muhafaza memuru kurtardı.

Safranbolu ilçesinde kreş sahibi Gülsüm Çavuşoğlu (30), Karabük Eskipazar karayolu Ankara yönüne seyir halindeyken Çayköy mevkiinde yol ortasında başı bitkisel bir yağ kutusuna sıkışmış olan yavru köpeği fark etti. Aracından inen Çavuşoğlu, yol kenarında dikkatli bir şekilde davranarak köpeğin başını sıkıştığı kutudan kurtardı. ‘İşte bu’ diyerek sevinen Çavuşoğlu, daha sonra aracından aldığı mamayla yavru köpeği besledi. Tüm yaşananlar ise Çavuşoğlu’nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gülsüm Çavuşoğlu, “Köpeği yol ortasında sağa sola savrulurken gördüm. Ben karşıya geçtim ama gözleri görmediği için yavru köpek sağa sola gitmeye devam ediyordu. İçim el vermediği için dönme gereği duydum. Köpeği kenara çekerek dikkatli bir şekilde başındakini çıkarmaya çalıştım ve çıkardım. Çok açtı, kaburgaları görülüyordu. Tamamen tesadüf olan bagajımdaki mamayla onu besledim. Aslında bir bağ kuruldu aramızda. En kısa zamanda ziyaretine gitmeyi düşünüyorum” dedi.

Başı demir bariyere sıkışan karacayı kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesini Eflani ilçesine bağlayan yolun Kırıklar mevkiinde ise göreve giden orman muhafaza memuru, yol kenarındaki demir bariyerlere başı sıkışan karacayı gördü. Orman muhafaza memuru, karacanın başını sıkıştığı yerden kurtardı. Karaca bir süre sonra ayağa kalkıp ormanlık alana koşarak gözlerden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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