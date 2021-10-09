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Dünya mirası Safranbolu´yu fotoğrafladılar 

DHA

Dünya mirası Safranbolu´yu fotoğrafladılar 


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen `2021 Dünya Mirasları Foto Safari´ etkinliği, fotoğraf meraklılarının katılımıyla Karabük´ün Safranbolu ilçesinde yapıldı. Fotoğraf tutkunları, ilçenin güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdı.
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı´nın desteği, Türkiye Tanıtma Platformu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 fotoğrafçı yarıştı. Sabah saatlerinde safran tarlasında bir araya gelen katılımcılar safran çiçeklerini, daha sonra İncekaya su kemerini fotoğrafladıktan sonra Safranbolu´ya hakim bir tepe olan Hıdırlık seyir terasından şehri fotoğrafladı. Yarışmacılar daha sonra tarihi Safranbolu evleri ve sokakları, Kaymakamlar Konağı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Demirciler ve Yemeniciler Çarşısı gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekti.
Yarışmanın amacının dünya mirası kentlerin tanıtımını yapmak olduğunu ifade eden Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, "Bunu da herkesin sevdiği fotoğrafla birleştirerek UNESCO Turkey Foto Safari çıktı ortaya. UNESCO Turkey Foto Safari 17 etaptan oluşuyor. Hem gezeceğiz hem tanıtacak hem de fotoğraf yarışmalarını yapacağız. Yarışmamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi herkese açık olması. Bizim buradaki asıl amacımız fotoğrafçılar ile beraber UNESCO unsurumuzun farkındalığını yaratmak ve tanıtmak" diye konuştu.
`SAFRANBOLU FOTOĞRAF CENNETİ´
Safranbolu´da kadrajın aldığı her alanın çok güzel olduğunu söyleyen Karaduman, "Safranbolu'da fotoğrafa yeni başlamış birisi bile muazzam fotoğraflar çekebilir. Burada kadrajın aldığı her alan çok güzel. Safran tarlasına gittik. Şansımıza safran tarlasında çiçeklerin açtığı halini yakaladık ve orda da fotoğraflar çektik. Safranbolu hem ilçe halkı olarak hem şehir olarak tam bir fotoğraf cenneti" dedi.
KAPADOKYA ETABINI KAZANAN FOTOĞRAFLAR BELLİ OLDU
Yarışmanın ilk etabı olan Kapadokya´nın kazananlarını belli oldu. Dereceye girenlerin dışında 35 eser sergileme ödülü aldı. Yarışmada, Nimet Gönenç Çınaroğlu birinci, Seyit Konyalı ikinci, Serdar Aydın ise üçüncü oldu.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-10-09 16:07:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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