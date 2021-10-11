Osmanlı kenti Safranbolu’da 23 tescilli binanın restore çalışmaları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Asmaaltı Sokak’ta bulunan 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmalarına başlanıldı.

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 6225 sayılı kararı ile onaylanan Safranbolu Asmaaltı Sokak'taki 23 tescilli yapının cephe restorasyon projesi çalışmaları başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, restorasyon projelerinin tamamlanmasının ve onay alınmasının ardından ivedilikle çalışmayı başlattıklarını belirterek,"Asmaaltı Tarihi Çarşı bölgemizin en önemli, yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarından bir tanesi. Burada bulunan 23 adet tescilli binamızı aslına uygun bir şekilde restore ederek, yeniden halkımızın ve dünyanın hizmetine açacağız” dedi.

Başkan Köse, çalışmaları yakından takip ettiğini ve kısa bir sürede tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

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