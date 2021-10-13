TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Belediye Derincespor: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Belediye Derincespor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Metin Ateş xx, Harun Günaydın xx, Yunus Çiftçi xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer x, Doğukan xx, Melih Berat xx (Furkan dk. 81 ?), Serkan x (Muhammed Emin dk. 78 x), Ahmet Enes x (Furkan Can dk. 78 x), Furkan Övün xx, Ali Kemal xx, Ömer Faruk Yaylacı xx, Mustafa Akca xx, Yasin xx

Belediye Derincespor: Taha xx, Hasan xx, Efe xx, Ufukcan xx (Mesut dk. 89 ?), Mehmet xx (Uğurcan dk. 80 ?), Melih xx (Fatih dk. 89 ?), İlker xx, Berkay xx, Enes xx (Mert dk. 80 ?), Sercan xx, Sefa xx (Ramazan dk. 70 x)

Gol : Mehmet Tosun (dk. 67) (Derincespor)

Sarı kartlar: Serkan, Mustafa, Furkan Can (Karabükspor), Uğurcan (Derince)

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