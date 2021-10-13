Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Bayır Mahalle, Fevzi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken yola atlayan N.A. isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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