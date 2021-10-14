Aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasında

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Karabük’te ailesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bayır Mahalle, Fevzi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken ailesiyle birlikte yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan yabancı uyruklu N.A.(4) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaklaşık 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kazanın aileden birinin yolun karşısına geçtikten sonra çocuğunda arkasından koşması sonucu meydana geldiği görülüyor.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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