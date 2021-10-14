Otomobilin yola fırlayan çocuğa çarptığı kaza kamerada

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki N.A´ya otomobil çarptı. N.A. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi´nde meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, kaldırımda annesinin yanında yürürken aniden yola fırlayan N.A. adlı erkek çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre ileriye savrulan N.A. yaralandı. N.A. çağırılan ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-10-14 17:55:20



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