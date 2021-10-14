Kangal cinsi köpeğin sırtından 4 kilogram tümör çıktı

Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevinde kangal cinsi köpeğin sırtında bulunan 40 santimetrelik uzunlukta ve 4 kilogram ağırlığındaki tümör ameliyatla alındı.

Karabük Belediyesi tarafından 3 dönüm alan üzerine inşa edilen Batı Karadeniz’in en donanımlı ve en büyük hayvan barınağı ve bakımevinde ilk ameliyat gerçekleştirildi. Bir vatandaş, kangal cinsi köpeğinin sırtında 40 santimetre uzunluğundaki tümör için Hayvan Barınağı ve Bakımevine başvurdu. Kontrolleri tamamlanan köpek Veteriner Hekim Selim Korkmaz ve Operatör Asistanı Tekniker Malik Gökkaya tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyat sonucunda 4 kilogram ağırlığındaki tümör başarılı bir şekilde alındı.

Veteriner Hekimi Selim Korkmaz konula ilgili yaptığı açıklamada, “Bir hemşehrimiz köpeğinin sırtındaki kitlenin alınması için bize başvurdu ve bizde kendisine yardımcı olduk. Belediye Başkanımız Rafet Vergili’nin talimatlarıyla son derece modern bir bakımevi ve ameliyathane kurduk. Burada, yalnızca sahipsiz misafirlerimize değil, vatandaşlarımızın hayvanlarına da hizmet veriyoruz, ilk ameliyatımız son derece başarılı geçti. Daha modern şartlarda şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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