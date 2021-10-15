Ünal, DEİK toplantısına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) KaradağTürkiye İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi de olan Cengiz Ünal, İstanbul’da gerçekleştirilen ve Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic ile DEİK/TürkiyeKaradağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim’inde hazır olduğu toplantıya katıldı. MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal, Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic’in Türkiye'den yatırım beklediklerini ve Türkiye'yi Karadağ'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında görmek istediklerini arzuladıklarını söyledi.



Ünal, kendisinin ayrıca DEİK/TürkiyeKaradağ İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve Karabüklü iş insanlarının ihracatını arttırmak adına çalıştıklarını kaydederek, "İhracat üzerine firma yapılandırma oluşturuyoruz. Üyelerimizi ve üye olmak isteyen işadamlarımızın yurt dışına gönderecekleri ürünler noktasında ihracat firması kurarak bu yolda bir çalışma yapıyoruz. Orada bunu dile getirdim. Karadağ ve Avrupa ülkelerinin bir çoğunda beklentisi var. Karabük’te uluslararası öğrencilerimiz var ve onların ülkelerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri Karabük MÜSİAD olarak yurt dışına satışı ve pazarlanması adına bir gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, DEİK/TürkiyeKaradağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın hazır olduğu toplantıda bu konuları görüştük. Safranbolu’da hayata geçirdiğimiz cam teras projesini yapmayı planladığımızı aktardık. Karabüklü iş insanlarının ihracat yapabilecekleri ortak platformda buluşturmak adına MÜSİAD Şubesi Yönetimi olarak gayretimiz var. İnşallah yapacağımız çalışmalarla hem kent ekonomisine, hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak adına çalışmalarımız yakında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

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