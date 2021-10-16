Eğitim engel tanımadı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 44 yaşındaki Fatma Aydın, geçirdiği rahatsızlık sonrası yarım kalan eğitimini açıköğretim ile devam ettirdi.

Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünde 6 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu bedensel engeli bulunan ve sağlık sorunları yüzünden yarım kalan eğitim hayatında bir adımı daha geçerek üniversite hayaline yaklaşan Fatma Aydın (44), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün destekleri ile öğrenim hayatını Açık Öğretim Lisesi'nde sürdürdü.

Fatma Aydın okuma azmi sayesinde bütün zorlukları aşarak liseden mezun olarak büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aydın'ı Ovucuma köyündeki evinde ziyaret ederek azminden ve başarısından dolayı tebrik ederek, Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen lise diplomasını takdim etti.

Gümüş, "Fatma Aydın başta okuma azmi olmak üzere her yönüyle güzel bir örnek. Tüm zorluklara rağmen okuma azmiyle açık öğretim lisesinden mezun olmaya hak kazandı. Bu örnek başarı hikayesinin kahramanına diplomasını evinde takdim etmek ve kendisini tebrik etmek istedik. Fatma Aydın bu başarısıyla her yaştan insanımıza örnek olmuştur. Fatma Aydın'ın bu okuma azmi bizlere kazananların asla vaz geçmeyenler olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Çünkü dünyada vazgeçenler değil azmedenler hatırlanır. Fatma Aydın'ı azmi, sabrı ve başarısından dolayı tebrik ediyor, en kısa zamanda hayali olan üniversite hayatında görmek dileği ile başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Fatma Aydın ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, bu mutlu gününde hayali olan diplomasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün elinden almasının kendisini ayrıca çok sevindirdiğini söyledi.

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